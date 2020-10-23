Актёр "Молодёжки" избил актёра из сериала "Кадетство"

Актёр "Молодёжки" Тимур Ефременков избил звезду сериала "Кадетство" Кирилла Емельянова в московском Рублёво.

Разборка актёров попала на камеры наблюдения, видео потасовки появилось в одном из телеграм-каналов. В ролике видно, как один мужчина подходит к другому. после чего начинается драка. Далее видно, как один ударяет другого, от чего тот падает на землю.

Как сообщает портал moslenta. ru, во время драки Емельянов получил сотрясение мозга и был доставлен в больницу, однако вскоре медики его отпустили.

Кириллу Емельянову 29 лет, он снимался в сериалах "Кадетство" и "Кремлёвские курсанты", а также фильме "Сволочи". Тимур Ефременков известен по таким работам, как сериалы "Глухарь", "Молодёжка" и другие.