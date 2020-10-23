В Ленобласти дети три дня провели в квартире с мёртвыми родителями

В Кенгисепском районе дети несколько дней провели в квартире с телами своих умерших родителей.

Супругов нашла мёртвыми сестра отца детей. Она позвонила в квартиру брата, трубку взяла его старшая дочь. Девочка рассказала, что родители давно спят, а отец "весь почернел". Женщина немедленно отправилась в квартиру брата, и прибыв на место, ужаснулась: в кровати лежали мёртвые супруги.

По некоторым данным, дети провели в квартире с мёртвыми родителями три дня.

Как сообщает life. ru, следов насильственной смерти обнаружено не было. Причиной смерти могло стать отравление: на столе в квартире была открытая банка огурцов, в которой мог образоваться ботулизм.

В настоящее время сын и дочь погибших находятся под наблюдением медиков. Родственники собирают документы для оформления опеки.