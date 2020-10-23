В Кемерово мужчину осудили за заражение девушки ВИЧ-инфекцией

В Кемерово ранее судимый мужчина получил срок за то, что заразил девушку ВИЧ-инфекцией.

В полицию обратилась 25-летняя девушка, которая сообщила, что заразилась ВИЧ-инфекцией от своего бывшего сожителя. Выяснилось, что 31-летний мужчина жил с потерпевшей в гражданском браке и при этом не сообщил ей о том, что болен ВИЧ-инфекцией.

Более того, сожитель девушки ранее уже был дважды судим за аналогичные преступления.

Как сообщает портал province. ru, суд приговорил мужчину к трём годам и двум месяцам колонии общего режима.