В Забайкалье двое мужчин с ружьём избили и ограбили пенсионерку

В Забайкальском крае двое мужчин ворвались в дом пенсионерки, избили её и украли две тысячи рублей и несколько блоков сигарет.

Инцидент произошёл в Калганском районе. Двое мужчин в масках, вооружённые ружьём ночью постучали в дверь дома 59-летней пенсионерки. Когда женщина отказалась впустить незнакомцев, они разбили окно и через него пробрались в жилище.

Мужчины избили хозяйку дома и похитили у неё две тысячи рублей и несколько блоков сигарет.

Вскоре полицейским удалось задержать злоумышленников, ими оказались двое ранее судимых местных жителей 1993 и 1996 годов рождения.

Как сообщает портал chita. ru, полицейские собрали неопровержимые доказательства виновности подозреваемых. Возбуждено уголовное дело, мужчинам грозит до 12 лет колонии.