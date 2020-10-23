Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды Навигатор
Новости Все >
Вакцина AstraZeneca признана эффективной, несмотря на смерть испытателя
Германия предложила принимать у себя на лечение "чужих" пациентов Covid
Минздрав Швеции: пожилым самоизоляция идёт во вред
ФСБ сорвала планы ИГИЛовца*, предотвратив теракт в Подмосковье
Путин - о подробностях выезда "берлинского пациента" в Германию
Вирусолог центра Гамалеи: новый карантин выведет людей на улицы
Премию Сахарова-2020 получат десять белорусских оппозиционеров
Турция не будет интегрировать российские С-400 в сети НАТО
США больше не смогут доминировать - появились две новые сверхдержавы

Пассажир автобуса открыл стрельбу из-за просьбы надеть маску

В Великом Новгороде пассажир автобуса выстрелил из травматического пистолета после просьбы надеть маску.

Кондуктор попросил 36-летнего пассажира надеть маску в салоне автобуса. В это же время другой пассажир сделал ему замечание и попросил его выйти из транспорта, если он откажется надевать маску.

Разгневанный мужчина без маски сначала ударил сделавшего замечание пассажира по лицу, а позже выстрелил ему в ногу из травматического пистолета.

Как сообщают "Известия", на место прибыли полицейские и оказали помощь раненому, госпитализация ему не потребовалась.

Стрелявший мужчина был задержан, в отношении него возбудили уголовное дело.

Последние материалы
Вакцина AstraZeneca признана эффективной, несмотря на смерть испытателя
Алексей Мухин: "Вирус вернулся, потому что мы разгильдяи"
Пассажир автобуса открыл стрельбу из-за просьбы надеть маску
Главный священнослужитель Дамаска убит в результате взрыва бомбы
Карикатуры Charlie Hebdo теперь проецируются на здания во Франции
Германия предложила принимать у себя на лечение "чужих" пациентов Covid
Минздрав Швеции: пожилым самоизоляция идёт во вред
ФСБ сорвала планы ИГИЛовца*, предотвратив теракт в Подмосковье
Путин - о подробностях выезда "берлинского пациента" в Германию
Вирусолог центра Гамалеи: новый карантин выведет людей на улицы
Популярное
Криминал
В Нижегородской области мужчина убил 13-летнюю девочку

В Нижегородской области правоохранители завершили расследование уголовного дела об убийстве и изнасиловании 13-летней девочки.

В Нижегородской области мужчина убил 13-летнюю девочку
Употребление куриных яиц продлевает жизнь
Здоровье
Употребление куриных яиц продлевает жизнь
Здоровье
Денис Проценко перечислил симптомы для госпитализации при COVID-19
Здоровье
Эксперты выяснили, как долго больные COVID-19 могут заражать других
Любовь Степушова Почему Трамп может победить Байдена Любовь Степушова Кристина Важенина Подлый "глазок": можно ли спастись от тайной видеосъемки Кристина Важенина Василий Амирджанов "Волонтеры Победы" поиграют в Нюрнбергский процесс Василий Амирджанов
Комментарии
13 дней на раздумья: Лукашенко поставили ультиматум
Заступится ли российский народ за своего президента?
Заступится ли российский народ за своего президента?
Заступится ли российский народ за своего президента?
Заступится ли российский народ за своего президента?
Карабахский тупик — пат или мат?
Заступится ли российский народ за своего президента?
Заступится ли российский народ за своего президента?
Доходы граждан "добивает" пандемия, нефть и безработица
Доходы граждан "добивает" пандемия, нефть и безработица
Военный эксперт оценил шансы Азербайджана и Армении в войне в Карабахе
Крым может стать точкой начала Третьей мировой
Крым может стать точкой начала Третьей мировой
Крым может стать точкой начала Третьей мировой
Лукашенко заглушит протест и будет ждать слияния с РФ?
Крым может стать точкой начала Третьей мировой
Крым может стать точкой начала Третьей мировой
Медведев предложил дать регионам новые полномочия
Медведев предложил дать регионам новые полномочия
Крым может стать точкой начала Третьей мировой
Крым может стать точкой начала Третьей мировой
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Промокоды Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников