Пассажир автобуса открыл стрельбу из-за просьбы надеть маску

В Великом Новгороде пассажир автобуса выстрелил из травматического пистолета после просьбы надеть маску.

Кондуктор попросил 36-летнего пассажира надеть маску в салоне автобуса. В это же время другой пассажир сделал ему замечание и попросил его выйти из транспорта, если он откажется надевать маску.

Разгневанный мужчина без маски сначала ударил сделавшего замечание пассажира по лицу, а позже выстрелил ему в ногу из травматического пистолета.

Как сообщают "Известия", на место прибыли полицейские и оказали помощь раненому, госпитализация ему не потребовалась.

Стрелявший мужчина был задержан, в отношении него возбудили уголовное дело.