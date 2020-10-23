В Великом Новгороде пассажир автобуса выстрелил из травматического пистолета после просьбы надеть маску.
Кондуктор попросил 36-летнего пассажира надеть маску в салоне автобуса. В это же время другой пассажир сделал ему замечание и попросил его выйти из транспорта, если он откажется надевать маску.
Разгневанный мужчина без маски сначала ударил сделавшего замечание пассажира по лицу, а позже выстрелил ему в ногу из травматического пистолета.
Как сообщают "Известия", на место прибыли полицейские и оказали помощь раненому, госпитализация ему не потребовалась.
Стрелявший мужчина был задержан, в отношении него возбудили уголовное дело.
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