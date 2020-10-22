В Москве ФСБ задержала мужчину, готовившего теракт

Сотрудники ФСБ в столице задержали уроженца Средней Азии, который готовил теракт в одном из правительственных зданий.

Силовики задержали молодого человека 1999 года рождения, которого курировали международные террористические организации. Мужчина должен был привести в действие самодельное взрывное устройство в одном из зданий органов власти.

Как сообщают "Ведомости", из тайника, который оборудовал задержанный, были изъяты компоненты для изготовления бомбы.

Отмечается, что в дальнейшем мужчина планировал воевать на Ближнем Востоке на стороне одной из террористических бандформирований.