В Петербурге подросток на ходу выпал из автобуса

В Красносельском районе Петербурга подросток выпал из начавшего движение автобуса. Сообщается, что школьник получил лёгкие травмы.

Медики диагностировали у 15-летнего юноши рваные раны и ушибы. Очевидцы сообщают, что молодой человек не успел войти в салон автобуса, в то время как водитель начал движение. Транспортное средство протащило подростка около ста метров.

Как сообщает портал neva. today, в настоящее время по факту инцидента проверку проводит местная ГИБДД.