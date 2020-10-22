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В Чебоксарах молодой человек жарил сосиски на Вечном огне

В Чебоксарах полиция разыскивает молодого человека, который жарил сосиски на Вечном огне. Видео его поступка появилось накануне в Инстаграм.

На ролике видно, как парень со смехом жарит сосиски на мемориале. Его поступок назвали актом вандализма, который оскверняет память павших солдат.

Как сообщает портал runews24. ru, в настоящее время правоохранители разыскивают молодого человека, его привлекут к административной ответственности. Сообщается, что дело взято на контроль МВД Чувашии.

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