Жителя Севастополя осудят за изнасилование 9-летней девочки

В Севастополе будут судить 28-летнего местного жителя за то, что он в течение трёх лет насиловал ребёнка. На момент первого преступления девочке было девять лет.

С 2017 по 2020 год мужчина несколько раз надругался над дочерью своей сожительницы. Это происходило во время прогулок в общественных местах, а также дома, когда насильник оставался с девочкой наедине. Незадолго до первого преступления потерпевшей исполнилось девять лет.

Как сообщает "Комсомольская правда", в настоящее время дело направлено в суд для рассмотрения, педофилу грозит длительный срок заключения.