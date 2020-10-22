Для сокрытия прогула сотрудница полиции выдумала изнасилование

Сотрудница московской полиции выдумала историю об изнасиловании, чтобы скрыть от начальства свой прогул.

Преступление, которого не было, придумала сотрудница УВД по Северо-Западному округу Москвы. Она рассказала, что поехала в отделение полиции в Солнечногорск, чтобы выручить задержанного брата. Там, с её слов, женщину закрыли в кабинете и изнасиловали пять майоров и два капитана.

Более того, "пострадавшая" отразила в рапорте фамилии сотрудников, которые, якобы, её изнасиловали.

Как сообщает gazeta. ru, в ходе следствия выяснилось, что никакого изнасилования не было, а женщина призналась, что выдумала эту историю, чтобы скрыть свой прогул.