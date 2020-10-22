В Пензе 9-летний мальчик погиб, выпав из окна

В Пензе 9-летний мальчик погиб, выпав из окна многоэтажного дома. Сейчас обстоятельства произошедшего выясняют правоохранители.

Трагедия произошла вечером 20 октября. Известно, что ребёнок находился дома один. Его родители вернулись домой и увидели открытое окно и снятую москитную сетку, а когда посмотрели вниз, увидели своего сына.

Как сообщает портал penzaobzor. ru, мальчик рос в благополучной семье, был активным, участвовал в школьных мероприятиях, ни с кем не конфликтовал.

В настоящее время оперативники проводят проверку по факту случившегося.