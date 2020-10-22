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Девушка выпрыгнула из окна из-за издевательств отчима

В Новосибирске 16-летняя девушка выпрыгнула из окна после домогательств и избиений со стороны отчима.

Девушка выпрыгнула из окна из-за издевательств отчима

Правозащитница Анна Тажеева рассказала, что отчим издевался над девочкой с восьмилетнего возраста. По её словам, мужчина запирался с ребёнком в ванной и домогался до неё. Девочка рассказывала об этом матери, но та считала, что её дочь "сочиняет".

Кроме того, девушку заставляли заниматься воспитанием остальных детей и запрещали ей ходить в школу.

Сообщается, что девушка выпрыгнула из окна первого этажа, убежала из дома и обратилась к волонтёрам, которые связались с правозащитницей.

Как сообщает портал tayga. info, полицейские допрашивали подростка 13 часов, после чего она отказалась от своих слов. При этом ей не предоставили адвоката и психолога.

Отмечается, что отчим обвиняет падчерицу: мужчина говорит, что она постоянно требует у него денег.

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