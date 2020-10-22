Американский полицейский изгонял демонов из своего сына

В США полицейский решил изгнать из своего сына демонов, а дочери дал винтовку и приказал стрелять в любого, кто приблизится к их участку.

Инцидент произошёл в штате Флорида. В полицию позвонила дочь мужчины и сообщила, что он надел на неё бронежилет, шлем, дал винтовку и приказал стрелять, если кто-то из людей приблизится к участку, так как их дом "полон демонов", потому что он изгонял их из сына.

Стражи порядка задержали мужчину. Как сообщает lenta.ru, в этот день его уволили из полиции за неудовлетворительную службу.