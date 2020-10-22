Задержаны двое членов банды Басаева и Хаттаба, убившие 280 человек

Сотрудники ФСБ задержали двух членов банды Шамиля Басаева и Хаттаба, которые участвовали в нападении на Дагестан в 1999 году.

Силовики задержали уроженцев Ставропольского края Расула Майлубаева и Загира Якубова. Отмечается, что операция проходила при силовой поддержке Росгвардии.

Как пояснили в Следственной комитете, задержанные в 1999 году в составе банды Басаева участвовали в нападении на населённые пункты Дагестана, а также вели боевые действия против милиции и военных, которые защищали регион от боевиков. Во время атаки бандитов погибли 280 и пострадали более 800 человек, в том числе, военные и сотрудники милиции.

Как сообщают "Известия", правоохранители продолжают устанавливать участников того нападения. Так, в июне были задержаны ещё двое уроженцев Ставрополья, состоявших в группировке Басаева.