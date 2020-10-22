В Москве задержан бывший замдиректора Росгвардии Милейко

В Москве по подозрению в мошенничестве задержали бывшего заместителя директора Росгвардии Сергея Милейко. Следствие потребует его заключения под стражу.

Известно, что Милейко был уволен из рядов силовиков год назад по результатам служебной проверки.

По версии следствия, в 2012 году жена генерала получила нежилое помещение в доме для военных в Балашихе по стоимости, значительно ниже рыночной. Первоначально помещение по подложным документам было оформлено на пожилую родственницу Милейко, а затем перешло к его супруге за 980 тысяч рублей. Известно, что документальное сопровождение сделки осуществлял майор Кирилл Прокудин, который заключил соглашение со следствием и дал показания против генерала.

Как сообщают vesti. ru, ущерб оценивается в 21 миллион рублей. Офицера также проверяют на причастность к другим преступлениям мошеннической направленности.