В Нижегородской области правоохранители завершили расследование уголовного дела об убийстве и изнасиловании 13-летней девочки.
Страшное преступление произошло в августе 2018 года. Мужчина напал на проезжающую на велосипеде девочку, отвёз её в безлюдное место, изнасиловал и задушил, а после избавился от тела.
Оперативники отыскали преступника только спустя год, его задержали и арестовали. Было возбуждено уголовное дело.
Как сообщает портал nation-news.ru, следователи собрали достаточные доказательства виновности подозреваемого, и вскоре дело будет передано в суд.
Считается, что нормальное кровяное давление должно быть 120 на 80.