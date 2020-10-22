В Нижегородской области мужчина убил 13-летнюю девочку

В Нижегородской области правоохранители завершили расследование уголовного дела об убийстве и изнасиловании 13-летней девочки.

Страшное преступление произошло в августе 2018 года. Мужчина напал на проезжающую на велосипеде девочку, отвёз её в безлюдное место, изнасиловал и задушил, а после избавился от тела.

Оперативники отыскали преступника только спустя год, его задержали и арестовали. Было возбуждено уголовное дело.

Как сообщает портал nation-news.ru, следователи собрали достаточные доказательства виновности подозреваемого, и вскоре дело будет передано в суд.