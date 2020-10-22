Полицейские уговорили рыбака поймать лосося, и звели на мужчину дело

В Мурманской области полицейские заплатили мужчине, чтобы он поймал лосося, а позже завели на рыбака дело о браконьерстве.

Инцидент произошёл в августе прошлого года. Двое полицейских уговорили ранее судимого мужчину выловить лосося, и снимали происходящее на камеру. После того, как рыбак достал поймал рыбу, один из стражей порядка повалил его на землю и надел на него наручники. Второй в это время вёл запись на камеру. В итоге на рыбака завели дело о браконьерстве.

Как сообщает znak. com, после того, как вскрылись все обстоятельства, уже сами полицейские стали фигурантами уголовных дел. Их обвиняют в превышении должностных полномочий. Кроме того, один из подозреваемых обвиняется ещё и в даче заведомо ложных показаний.

В настоящее время дело передано в суд.