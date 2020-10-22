Очевидцы сообщили о том, что на обочине дороги, ведущей от Киевского шоссе к деревне Мешково, два дня пролежал гроб. Люди обратились в полицию.
После того, как автомобилисты сообщили о необычной находке в правоохранительные органы, полицейские выехали на место. Как сообщает 5-tv.ru, правоохранители осмотрели гроб, убедились, что он пуст и уехали.
По информации издания, гроб убрали с дороги только после того, как ситуацию осветили в СМИ.
Считается, что нормальное кровяное давление должно быть 120 на 80.