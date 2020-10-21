В Москве женщина отдала бездомным годовалую дочь

В столице женщина отдала своего годовалого ребёнка бездомным. Теперь её ждёт лишение родительских прав и уголовное дело.

Спящую девочку к подземному переходу привезла 29-летняя москвичка. Там она отдала свою дочь бездомному, после чего скрылась.

Пропажу девочки обнаружила её взрослая сестра по отцу, после чего обратилась в правоохранительные органы. Полицейским удалось отыскать ребёнка у бездомных. Стражи порядка передали девочку медикам.

Как сообщает "Российская газета", матери малышки грозит уголовное дело за оставление ребёнка в опасности. Кроме того, прокуратура будет добиваться в суде лишения женщины родительских прав.