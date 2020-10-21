В Сосногорске школьный автобус столкнулся с грузовиком

В Коми школьный автобус с детьми столкнулся с грузовиком "Урал". Пострадали двое учащихся.

Инцидент произошёл утром 21 октября. Водитель школьного автобуса, в котором находилось 14 детей, при повороте не справился с управлением. Машина выехала на встречную полосу и столкнулась с грузовиком "Урал".

Как сообщает ТАСС, пострадали две девочки. У одной из них выявлена черепно-мозговая травма и сотрясение мозга, у другой — травма носа.

В настоящее время все обстоятельства произошедшего выясняет полиция.