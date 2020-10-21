В Петербурге после конфликта со стрельбой из травматического оружия были задержаны 16 уроженцев одной из среднеазиатских республик.
Инцидент произошёл утром 20 октября. В полицию обратились местные жители, которые услышали громкие хлопки на улице. Оказалось, что конфликт вспыхнул между уроженцами одной из республик Средней Азии. Один из участников потасовки выстрелил в 51-летнего мужчину из травматического пистолета.
Как сообщают РИА "Новости", раненого мужчину госпитализировали, а полицейские задержали 16 участников конфликта.
В настоящее время возбуждено уголовное дело.
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