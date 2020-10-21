Бомбардировщик Су-34 разбился в Хабаровском крае

В Хабаровском крае во время планового полёта разбился бомбардировщик Су-34. Пострадавших нет.

Инцидент произошёл во время планового учебно-тренировочного полёта. Пилоты успели катапультироваться, они не пострадали.

Как сообщает "Интерфакс", члены экипажа были эвакуированы на аэродром базирования. Самолёт выполнял полёт без боекомплекта. Машина упала в лесистой местности, не оставив повреждений на земле.

Устанавливать причины и обстоятельства крушения бомбардировщика будет специальная комиссия Восточного военного округа.