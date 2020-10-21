В Тюмени скончалась выпавшая из окна 17-летняя дзюдоистка

В Тюмени скончалась 17-летняя дзюдоистка, выпавшая из окна многоэтажки 17 октября.

За жизнь юной спортсменки медики боролись несколько дней. Горожане сдавали кровь, чтобы помочь девушке, однако, накануне вечером она скончалась.

Как сообщает портал 72. ru, смерть спортсменки подтвердила её тётя.

Известно, что погибшая была воспитанницей детско-юношеской спортивной школы "Центр Дзюдо". В сентябре она завоевала медаль на Всероссийской Гимназиаде.