Забор волгоградского аэропорта протаранил БТР

Очевидцы сообщили, что в бетонный забор волгоградского аэропорта въехал БТР и оставил дыру в ограждении.

Инцидент произошёл 20 октября около 15:20 по местному времени. Сообщается, что в момент ДТП на броне машины находились двое вооруженных людей. После того, как БТР оставил дыру в заборе, он направился в сторону самого аэропорта, а за ним ехал автомобиль охраны.

Как сообщает портал bloknot-volgograd.ru, никаких других разрушений бронетранспортёр не оставил.

Военные пояснили, что инцидент произошёл из-за того, что во время движения колонны бронетехники механик-водитель не справился с управлением.