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В Новосибирской области нашли тела трёхмесячного ребёнка и его матери

В городе Барабинске Новосибирской области в одном из частных домов обнаружены тела 28-летней женщины и её трёхмесячного ребёнка.

Как сообщает портал vse42.ru, в качестве причины смерти женщины рассматривается суицид. От чего скончался ребёнок, предстоит выяснить оперативникам.

В местной прокуратуре сообщили, что в настоящее время проводится доследственная проверка. Кроме того, органы прокуратуры проверят ответственных лиц из социальных служб.

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