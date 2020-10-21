В Новосибирской области нашли тела трёхмесячного ребёнка и его матери

В городе Барабинске Новосибирской области в одном из частных домов обнаружены тела 28-летней женщины и её трёхмесячного ребёнка.

Как сообщает портал vse42.ru, в качестве причины смерти женщины рассматривается суицид. От чего скончался ребёнок, предстоит выяснить оперативникам.

В местной прокуратуре сообщили, что в настоящее время проводится доследственная проверка. Кроме того, органы прокуратуры проверят ответственных лиц из социальных служб.