В Оренбурге двухлетний ребёнок сам ушёл из детского сада

В Оренбурге двухлетний мальчик сам ушёл из частного детского сада. Его нашли прохожие.

Сотрудники детского сада обнаружили, что верхняя одежда малыша находится в здании, а самого ребёнка нет. Они сразу же позвонили родителям и сообщили о произошедшем.

На улице мальчика без куртки заметила проходившая мимо женщина. Она накинула на него свою куртку и отвела его в расположенную неподалёку детскую студию.

Как сообщает "Московский комсомолец", в местной полиции отметили, что заявлений о пропаже ребёнка к ним не поступало.