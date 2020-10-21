В Китае девять человек умерли от лапши быстрого приготовления

В Китае девять человек умерли после отравления лапшой быстрого приготовления. В живых остались только трое детей, отказавшихся от ужина.

Сообщается, что семья хранила лапшу в холодильнике. Первоначально плохо себя почувствовали семь человек, позже ещё у двоих проявились признаки отравления. Всех пострадавших госпитализировали. Медики обнаружили в организмах членов семьи сильный токсин — бонгкрековую кислоту. Врачи несколько дней пытались спасти пациентов, но безуспешно: отравившиеся скончались.

Как сообщает портал gazeta. a42.ru, в семье выжили только три ребёнка, которые в злополучный день отказались от кукурузной лапши.