В Берлине вандалы повредили 70 музейных экспонатов

В Берлине неизвестные облили маслянистой жидкостью 70 экспонатов в трёх разных музеях.

Инцидент произошёл 3 октября на так называемом "Музейном острове", который находится в центре немецкой столицы. Неизвестные облили маслянистой жидкостью минимум 70 экспонатов в Старой национальной галерее, Пергамском музее и Новом музее.

Как сообщает портал gazeta. spb.ru, среди повреждённых экспонатов — каменные скульптуры, картины XIX века и саркофаги из Древнего Египта.

В настоящее время местная полиция устанавливает обстоятельства произошедшего и ищет злоумышленников.