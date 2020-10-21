Огранщик из Индии украл бриллианты в Якутии

Гражданин Индии, который работал огранщиком драгоценных камней в Якутии вместо со своим знакомым украл два бриллианта стоимостью почти полтора миллиона рублей.

По версии следствия, пойти на преступление индийцу предложил его знакомый. В итоге огранщик украл два бриллианта массой 1,01 и 1,00 карат и стоимостью 783 тысяч и 640 тысяч рублей. При этом, мужчина заменил их на камни худшего качества.

Позже индиец передал камни знакомому, инициировавшему кражу, а тот распорядился ими по своему усмотрению.

Как сообщает портал eastrussia. ru, уголовное дело на огранщика направлено в суд, а его подельник объявлен в розыск.