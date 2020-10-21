В Благовещенске неизвестный напал с ножом на прохожего

В Благовещенске полицейские разыскивают мужчину, напавшего с ножом на прохожего.

Инцидент произошёл накануне вечером. Неизвестный мужчина ранил случайного прохожего ножом в лицо. Окровавленного человека заметили другие горожане, они вызвали полицию и скорую помощь. Пострадавшего доставили в больницу.

Как сообщает портал asn24.ru, будет проведена судебно-медицинская экспертиза, которая установит степень тяжести вреда здоровью прохожего.

В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего и разыскивают мужчину, причастного к преступлению.