Подросток погиб при взрыве снаряда времён войны

В Лобне школьник погиб при взрыве снаряда времён Великой Отечественной войны.

Подростки нашли снаряд и при несли его в детско-юношеский центр. По некоторым данным, речь идёт о противотанковом патроне. В какой-то момент боеприпас сдетонировал и взорвался. Одного из школьников ранило в ногу осколком. Мальчик умер от обильной потери крови. О других пострадавших не сообщается.

ТАСС сообщает, что в настоящее время задержаны директор и педагог детско-юношеского центра. В настоящее время оперативники устанавливают все обстоятельства произошедшего.