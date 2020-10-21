Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды Навигатор
Новости Все >
Эксперты ФНПР оценили шансы россиян на 4-дневку
Юрия Лозу обманул недобросовестный застройщик
COVID разгоняется: в мире миллион заражений за три дня
Марк Эспер пообещал, что войска Штатов окажутся ближе к России
Нарышкин: США готовят оранжевую революцию в Молдавии
В Забайкалье ребёнок погиб под колёсами трактора
Жителю Уфы диагностировали беременность
Трёхлетняя девочка погибла, уронив на себя кастрюлю с кипящим бульоном
Что должно быть в домашней аптечке в период пандемии

В Омске в подъезде жилого дома убит рэпер Виталий Колмаков

В Омске во время пьяной драки в подъезде был убит рэпер Виталий Колмаков.

Со слов супруги погибшего Ангелины, их в гости пригласили соседи, однако исполнитель отправился к ним один, а девушка осталась дома.

Через некоторое время она услышала шум в подъезде. Как утверждает Ангелина, драка произошла между пьяными знакомыми погибшего, а он пытался их разнять. Ангелина рассказала, что один из мужчин с силой ударил Виталия ногой по голове, после чего рэпер потерял сознание. Далее участники драки стали запинывать пострадавшего.

Исполнитель скончался до приезда "скорой".

Как сообщает портал ntv.ru, нападавших задержали. Они утверждают, что погибший сам был инициатором драки. Сейчас один из подозреваемых находится под подпиской о невыезде, а другой — под домашним арестом.

Последние материалы
Юрия Лозу обманул недобросовестный застройщик
Боливийские выборы и отношения с Россией
"Какая пандемия?": Джигурда лобызал в губы пожилых фанаток Ефремова
COVID разгоняется: в мире миллион заражений за три дня
Марк Эспер пообещал, что войска Штатов окажутся ближе к России
Нарышкин: США готовят оранжевую революцию в Молдавии
В Забайкалье ребёнок погиб под колёсами трактора
Жителю Уфы диагностировали беременность
Трёхлетняя девочка погибла, уронив на себя кастрюлю с кипящим бульоном
Правила ухода за пористыми волосами
Популярное
Культура
Скончалась актриса Ирина Скобцева

На 94-м году жизни умерла Народная артистка РСФСР Ирина Скобцева.

Скончалась актриса Ирина Скобцева
Лавров: возвращение РФ в Совет Европы доказало тщетность ультиматумов
Политика. Новости и аналитика
Лавров: возвращение РФ в Совет Европы доказало тщетность ультиматумов
Новости Белоруссии
Белорусский оппозиционный Telegram-канал NEXTA сменил название
Бывший СССР
Военный эксперт оценил шансы Азербайджана и Армении в войне в Карабахе
Василий Амирджанов Прокурор Минска объяснил суть суверенной демократии Василий Амирджанов Любовь Степушова Боливия возвращает Эво Моралесу легитимность в укор России Любовь Степушова Усам Оздемиров Правильным, "зеленым курсом" идите, господа!" Усам Оздемиров
Комментарии
Михаил Хазин на грани фола
Михаил Хазин на грани фола
К чему может привести война в Нагорном Карабахе
Россия готова поставлять свою вакцину от коронавируса в Европу
В Москве таксист избил пассажирку и надругался над ней
МI-5 считает Россию одним из врагов Королевства
МI-5 считает Россию одним из врагов Королевства
МI-5 считает Россию одним из врагов Королевства
МI-5 считает Россию одним из врагов Королевства
Эдуард Туманов: Педофилы плодятся от скуки
МI-5 считает Россию одним из врагов Королевства
МI-5 считает Россию одним из врагов Королевства
МI-5 считает Россию одним из врагов Королевства
МI-5 считает Россию одним из врагов Королевства
Зачем НАТО тайно отработало ядерную войну с РФ
Зачем НАТО тайно отработало ядерную войну с РФ
Армяне и азербайджанцы сами не помирятся
Американист рассказал, почему Трамп не отреагировал на "отравление" Навального
Брежневский застой или апогей социализма?
Россияне не готовы заменить трудовых мигрантов
Зачем НАТО тайно отработало ядерную войну с РФ
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Промокоды Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников