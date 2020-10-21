В Омске в подъезде жилого дома убит рэпер Виталий Колмаков

В Омске во время пьяной драки в подъезде был убит рэпер Виталий Колмаков.

Со слов супруги погибшего Ангелины, их в гости пригласили соседи, однако исполнитель отправился к ним один, а девушка осталась дома.

Через некоторое время она услышала шум в подъезде. Как утверждает Ангелина, драка произошла между пьяными знакомыми погибшего, а он пытался их разнять. Ангелина рассказала, что один из мужчин с силой ударил Виталия ногой по голове, после чего рэпер потерял сознание. Далее участники драки стали запинывать пострадавшего.

Исполнитель скончался до приезда "скорой".

Как сообщает портал ntv.ru, нападавших задержали. Они утверждают, что погибший сам был инициатором драки. Сейчас один из подозреваемых находится под подпиской о невыезде, а другой — под домашним арестом.