В Забайкалье ребёнок погиб под колёсами трактора

В Забайкальском крае трёхлетний мальчик на ходу выпал из трактора и погиб под колёсами прицепа. В отношении 65-летнего местного жителя возбудили уголовное дело.

Трагедия произошла 13 октября. Мужчина управлял трактором Т-25, в кабине в это время находился его внук. В какой-то момент ребёнок выпал из кабины и попал под колесо тракторного прицепа. От полученных травм мальчик скончался на месте происшествия.

Как сообщает портал zab. ru, мужчина, управлявший трактором, обвиняется в нарушении ПДД, повлекшем смерть человека.