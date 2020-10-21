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Трёхлетняя девочка погибла, уронив на себя кастрюлю с кипящим бульоном

В Алтайском крае трёхлетняя девочка скончалась от множественных ожогов после того, как опрокинула на себя кастрюлю с кипящим бульоном.

После происшествия ребёнка с ожогами всего тела доставили в медучреждение. Врачи несколько дней боролись за жизнь девочки, однако спасти её не удалось.

Как сообщает портал runews24. ru, расследованием трагедии занимается Следственный комитет. Правоохранители установят степень ответственности за произошедшее родителей девочки.

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