В Алтайском крае трёхлетняя девочка скончалась от множественных ожогов после того, как опрокинула на себя кастрюлю с кипящим бульоном.
После происшествия ребёнка с ожогами всего тела доставили в медучреждение. Врачи несколько дней боролись за жизнь девочки, однако спасти её не удалось.
Как сообщает портал runews24. ru, расследованием трагедии занимается Следственный комитет. Правоохранители установят степень ответственности за произошедшее родителей девочки.
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