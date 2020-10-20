При крушении вертолёта погиб гендиректор АО "Дед Мороз"

При крушении вертолёта в Вологодской области погиб генеральный директор АО "Дед Мороз".

Об этом сообщили в региональном МЧС. Ранее сообщалось, что вертолёт Робинсон R44 выполнял коммерческий рейс из Вологды в Великий Устюг и упал в реку Сухона. Перед крушением воздушное судно зацепило линию электропередачи.

Сейчас на месте крушения работают сотрудники МЧС. По предварительной информации, второй погибший - президент компании "Аэросоюз" Сергей Мозер.