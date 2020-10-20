Посетитель рюмочной пойдёт под суд за сообщение о бомбе в школе

В Саратове 42-летний мужчина сообщил полицейским, что неизвестные хотят взорвать местную школу. В итоге его привлекут к ответственности за ложное сообщение.

Инцидент произошёл 16 октября. Ночью местный житель позвонил в полицию и сообщил, что злоумышленники готовят взрыв в одной из местных школ.

На место выехали специалисты, но никаких взрывных устройств обнаружено не было. Вскоре полицейские вычислили звонившего. Как сообщает портал sarbc. ru, мужчина рассказал правоохранителям, что услышал в рюмочной разговор двух незнакомцев о готовящемся теракте.

В итоге на мужчину завели уголовное дело за ложное сообщение о планируемом взрыве.