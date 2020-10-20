Мужчина сломал позвоночник, спускаясь по простыням с третьего этажа

В Ивановской области пьяный мужчина спускался с третьего этажа по простыням, но сорвался и сломал позвоночник.

Инцидент произошёл в городе Кохма. Жена заперла в квартире пьяного 45-летнего мужчину. Однако, закрытая дверь не остановила мужчину, и он решил выбраться из квартиры по простыням, чтобы купить ещё алкоголя. Мужчине не повезло: в какой-то момент он сорвался и упал.

Как сообщает портал ivday. ru, пострадавшего госпитализировали с закрытой позвоночно-спинномозговой травмой и компрессионно-оскольчатым переломом позвонка.

В настоящее время правоохранители проводят проверку по факту случившегося.