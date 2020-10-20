В Челябинской области женщина решила скрасить ожидание в очереди к врачу и станцевала стриптиз, а позже стала приставать к пациентам.
Инцидент произошёл в городе Сатке. Сначала женщина исполняла обычный танец, но позже разделась до нижнего белья, станцевав стриптиз, и стала приставать к пациентам.
Как сообщает "Московский комсомолец", большинство присутствующих достали мобильные телефоны и снимали происходящее. Охранников никто вызывать не стал.
По некоторой информации, танцовщица могла находиться под воздействием психотропных веществ.
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