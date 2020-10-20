В Челябинской области женщина станцевала стриптиз в поликлинике

В Челябинской области женщина решила скрасить ожидание в очереди к врачу и станцевала стриптиз, а позже стала приставать к пациентам.

Инцидент произошёл в городе Сатке. Сначала женщина исполняла обычный танец, но позже разделась до нижнего белья, станцевав стриптиз, и стала приставать к пациентам.

Как сообщает "Московский комсомолец", большинство присутствующих достали мобильные телефоны и снимали происходящее. Охранников никто вызывать не стал.

По некоторой информации, танцовщица могла находиться под воздействием психотропных веществ.