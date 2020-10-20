В Москве местный житель умер после попытки вывести тараканов

В Москве местный житель скончался, надышавшись дихлофосом при попытке вывести тараканов из квартиры.

Утром 19 октября мужчина и его супруга обнаружили, что в их второй квартире, завелись тараканы. Москвич купил дихлофос, приехал в квартиру и решил отравить тараканов. Однако, 48-летний мужчина пренебрёг техникой безопасности и распылил ядовитое вещество в помещении с закрытыми окнами, не пользуясь при этом респиратором.

Через некоторое время мужчина почувствовал себя плохо: у него появились кашель и одышка. Он рассказал об этом жене, однако, несмотря на своё состояние, поехал на работу. Там ему стало ещё хуже, коллеги вызвали ему скорую, мужчину госпитализировали.

Как сообщает портал vesti. ru, несмотря на усилия медиков, мужчина скончался.