В Москве студент МАИ покончил с собой в общежитии

В московском общежитии МАИ обнаружено тело студента второго курса. Предварительная версия — суицид.

Тело студента второго курса Московского авиационного института обнаружил в одной из комнат охранник общежития.

Как сообщает РИА "Новости", погибший — студент института 2001 года рождения.

Отмечено, что предсмертной записки молодой человек не оставил, однако рядом была обнаружена тетрадь с рисунками мёртвых людей, голов без глаз и черепов.

В настоящее время по факту случившегося правоохранители проводят проверку.