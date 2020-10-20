В московском общежитии МАИ обнаружено тело студента второго курса. Предварительная версия — суицид.
Тело студента второго курса Московского авиационного института обнаружил в одной из комнат охранник общежития.
Как сообщает РИА "Новости", погибший — студент института 2001 года рождения.
Отмечено, что предсмертной записки молодой человек не оставил, однако рядом была обнаружена тетрадь с рисунками мёртвых людей, голов без глаз и черепов.
В настоящее время по факту случившегося правоохранители проводят проверку.
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