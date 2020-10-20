В Москве таксист избил, ограбил и изнасиловал пассажирку

В Москве задержали ранее судимого жителя Уфы, которого подозревают в избиении и изнасиловании пассажирки.

Инцидент произошёл 18 октября. Девушка вызвала машину через "Яндекс.Такси", в прибывшем на место Hyundai Sonata пассажирка некоторое время ехала до нужного ей места. Однако, потом водитель остановил машину, два раза ударил девушку, а затем износиловал её.

Далее таксист забрал у девушки паспорт, золотую цепочку и Iphone XS. Как сообщает портал govoritmoskva. ru, общая сумма материального ущерба составила 220 тысяч рублей.

В настоящее время правоохранители решают вопрос об аресте 35-летнего подозреваемого.