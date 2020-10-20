В Вологодской области в реку упал вертолёт

В Вологодской области после столкновения с высоковольтной линией в реку упал частный вертолёт. Известно, что в машине находился человек.

Сообщение о падении вертолёта поступило спасателям около 12:10 по московскому времени. Известно, что в водоём упал вертолёт марки Robinson R44, следовавший в Великий Устюг, принадлежит компании "Аэросоюз". На место происшествия выехали 21 спасатель и восемь единиц техники.

Как сообщает ТАСС, машину несёт по течению. Установлено, что в вертолёте есть человек, но вызволить его пока не удалось. На данный момент неизвестно, жив ли он.

В настоящее время назначена доследственная проверка.