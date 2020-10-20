Из-за приступа у пассажирки экстренно сел самолёт в Ханты-Мансийске

В Ханты-Мансийске экстренно сел самолёт, следовавший из Москвы в Сургут. Посадка произошла из-за того, что пассажирке стало плохо во время полёта.

Инцидент произошёл 20 октября. Во время полёта пассажирке, страдающей сахарным диабетом, стало плохо. По словам медиков, женщина оказалась в состоянии гипергликемии. Пилоты приняли решение посадить самолёт в Ханты-Мансийске.

Врачи оказали женщине необходимую помощь и она смогла продолжить полёт. Как сообщает издание znak. com, после дозаправки воздушное судно вновь вылетело в Сургут.