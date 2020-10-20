В Праге в столкновениях с фанатами пострадали 25 полицейских

В Праге во время столкновений с футбольными и хоккейными фанатами пострадали 25 полицейских. Пострадавшие есть и среди фанатов.

Фанаты вышли на улицы чешской столицы 18 октября. В этот день планировался митинг против ограничений, которые вводились из-за пандемии коронавируса. Стражи порядка потребовали прекратить мероприятие из-за несоблюдения участниками санитарных норм.

В ответ хоккейные и футбольные фанаты забросали полицейских камнями и бутылками. Для разгона хулиганов полицейские применили слезоточивый газ и водомёты.

Как сообщает портал rossaprimavera. ru, в ходе столкновений пострадали 25 полицейских, четверо из них были доставлены в больницы, но госпитализация им не потребовалась. Были задержаны 144 участника беспорядков, из которых 14 подозревают в нападении на стражей порядка.

Отмечается, что из-за режима ЧС, введённого в стране из-за пандемии, участники беспорядков получат длительные сроки.