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В Магадане дважды за сутки в городе видели крупного медведя

В Магадане дважды за сутки местные жители встречали крупного медведя в разных районах города.

Животное попадало в поле зрения вечером 18 и утром 19 октября.

Сначала медведь попал в объективы камер наблюдения в районе СТО на Марчеканском переулке. Он быстро пробежал мимо камер и проследовал дальше.

Утром следующего дня медведя встретил местный житель в микрорайоне Нагаево. Мужчина совершал пробежку, когда мимо него промчался крупный медведь. К счастью, горожанину удалось остаться незамеченным. Он побежал домой, чтобы взять телефон и снять на видео животное, но когда вернулся, увидел лишь его следы.

Как сообщает "Московский комсомолец", пока неизвестно, разные ли животные встречались в Магадане или же это один и тот же самец.

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