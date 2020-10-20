В Ельце дети осквернили мемориал погибшим воинам

В Ельце задержали 17-летнего подростка, который участвовал в осквернении памятника воинам, погибшим в Великой Отечественной войне.

Инцидент произошёл 16 октября. Дети разного возраста водили хоровод вокруг мемориала, а также сожгли возложенные к памятнику цветы.

Так как в акте вандализма в основном участвовали дети от семи до девяти лет, к ответственности привлекут лишь самого старшего из тех, кто находился в компании — 17-летнего подростка.

Как сообщает портал nsn.fm, нарушителю грозит до трёх месяцев ареста. Правоохранители проводят обширную проверку по факту случившегося. Следственный комитет назначил подростку психологическую экспертизу.

Кроме того, оперативники проведут проверку ситуации в семьях всех детей, которые участвовали в акте вандализма.