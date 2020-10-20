В Коми задержали телефонного террориста, который "минировал" аэропорт

В Коми задержали ранее неоднократно судимого мужчину, который три месяца отправлял письма с ложной информацией о минировании аэропорта в Хабаровске.

Как правило, мужчина отправлял такие письма, будучи пьяным, и делал это из хулиганских побуждений. За три месяца он отправил 15 электронных писем с сообщениями о том, что в самолётах или аэропорту в Хабаровске заложена взрывчатка.

Как сообщает портал vesma.today, теперь телефонному террористу грозит до пяти лет тюрьмы, он заключён под стражу.