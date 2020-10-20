Житель Петербурга получил ранение во время перестрелки в кафе

В одном из кафе Петербурга посетитель получил пулю во время драки с незнакомцами.

Инцидент произошёл 19 октября. Вечером в полицию позвонил мужчина и сообщил, что его товарищ получил огнестрельное ранение во время драки в кафе.

Как сообщает портал nevnov.ru, медики госпитализировали пострадавшего, а заведение было закрыто. У мужчины было ранение грудной клетки и отравление этанолом.

Известно, что пострадавший был ранен незнакомым мужчиной во время драки. Правоохранители нашли на прилегающей к кафе территории стреляную гильзу. Полиция выясняет все обстоятельства произошедшего.