В одном из кафе Петербурга посетитель получил пулю во время драки с незнакомцами.
Инцидент произошёл 19 октября. Вечером в полицию позвонил мужчина и сообщил, что его товарищ получил огнестрельное ранение во время драки в кафе.
Как сообщает портал nevnov.ru, медики госпитализировали пострадавшего, а заведение было закрыто. У мужчины было ранение грудной клетки и отравление этанолом.
Известно, что пострадавший был ранен незнакомым мужчиной во время драки. Правоохранители нашли на прилегающей к кафе территории стреляную гильзу. Полиция выясняет все обстоятельства произошедшего.
Возраст находки составляет 140 тыс. лет.