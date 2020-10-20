В Челябинской области тушат лесной пожар на участке в тысячу гектар

В Челябинской области пожарные борются с лесным пожаром, который охватил площадь около тысячи гектар. В тушении задействованы около 300 огнеборцев.

Известно, что угрозы населённым пунктам нет, ближайший посёлок находится в пяти километрах от участка возгорания. Спецтехникой проводится опашка участка горения, чтобы не дать огню распространится дальше. Опашка произведена также вокруг ближайших посёлков.

Как сообщает ТАСС, пожар начался накануне вечером, его распространению способствовала сухая погода и сильный ветер.

Отмечается, что в тушении задействованы более 300 пожарных и около сотни единиц техники.