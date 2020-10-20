В Омске обнаружили превышение опасных веществ в реке Оми

В реке Оми близ Омска природоохранная прокуратура обнаружила превышение концентрации опасных веществ.

На загрязнение водоёма обратил внимание блогер Владимир Лифантьев, который опубликовал в сети ролик, где видно, как в реку сбрасывается некая жидкость, которая может вызывать загрязнение.

Специалисты природоохранной прокуратуры провели проверку и установили, что в реке превышена концентрация нефтепродуктов, взвешенных веществ и анионных поверхностно-активных веществ.

Как сообщает портал runews24.ru, в настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.