В реке Оми близ Омска природоохранная прокуратура обнаружила превышение концентрации опасных веществ.
На загрязнение водоёма обратил внимание блогер Владимир Лифантьев, который опубликовал в сети ролик, где видно, как в реку сбрасывается некая жидкость, которая может вызывать загрязнение.
Специалисты природоохранной прокуратуры провели проверку и установили, что в реке превышена концентрация нефтепродуктов, взвешенных веществ и анионных поверхностно-активных веществ.
Как сообщает портал runews24.ru, в настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Возраст находки составляет 140 тыс. лет.